Диетолог посоветовала всем худеющим налегать на кофе

Худеть к лету срочности больше нет, но поблема лишнего веса для многих остается актуальной круглый год. Вопросом «что съесть, чтобы похудеть» задается едва ли не каждая вторая девушка. И британский диетолог наконец ответила на этот вопрос.

Правда, в первую очередь диетолог Сьюзи Баррелл советует не съесть что-то, а выпить. Речь идет о кофе. Бодрящий напиток, по ее словам, не только помогает проснуться и начать свой день, но и запускает важные метаболические процессы в организме.

«В среднем порция кофе содержит 100 мг кофеина по сравнению с 40–60 г на чай или растворимый кофе, поэтому включение пикколо или маккиато в утреннюю рутину — это простой способ получить ежедневный прирост метаболизма. Просто имейте в виду, что для среднего взрослого рекомендуется верхний суточный лимит 300–400 мг кофеина в день», — приводит слова эксперта The Sun.

Но на одном кофе, к счастью, диетолог сидеть не предлагает. Для того, чтобы стрелка весов уверенно ползла вниз от месяца к месяцу, она рекомендует завести две полезных привычки. Белковый завтрак и побольше клетчатки в течение дня, уверена Барелл, помогут держать вес, а главное аппетит под контролем.