Почему Елизавета II скрывает гардероб и как на этом зарабатывают британцы

Ее величество берет со своей прислуги соглашение о неразглашении даже таких тайн.

Стиль королевы Елизаветы всегда безупречен и выбор, казалось бы предсказуем. Строгое платье или юбка с блузкой и жакетом, а в завершении — обязательная шляпка. Но как оказалась, что ее величество — настоящий бунтарь.

больше по теме Королева Елизавета не знает, сколько у нее одежды Инсайдер раскрыл подробности ежедневной рутины ее величества.

Дело в том, что цвет одежды, в которой она выйдет из замка сегодня остается неизвестным до последнего момента. Более того, вся прислуга в доме в обязательном порядке подписывает солашение о неразглашении, включающее пункт об одежде.

Одна из работниц Букингемского дворца по имени Келли рассказала в своей книге «Изнанка: королева, стилист и гардероб» ее величество вместе с личным стилистом отбирает несколько комплектов для публичного выхода. Все комплекта, включая разумеется шляпки, относят в комнату королеву. И лишь утром она делает окончательный выбор, ни с кем не советуясь, сообщает The Sun.

Букмекеры принимают огромное количество ставок на цвет одежды Елизаветы II. Немного помогает жертвам азарта простое правило — королева любит выглядеть контрастно. Иными словами — она не станет надевать салатовый костюм для выезда на природу, но с радостью выберет ярко-розовый.