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«Ольга» устроила погром на восточном побережье США

Американцы делятся в соцсетях снимками разрушений, которые принес тропический шторм с русским именем.

«Ольга» устроила погром на восточном побережье США
Жители побережья США нередко страдают от штормов и ураганов. Фото: Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com

26 октября тропический шторм «Ольга» обрушился на побережье американского штата Луизиана. Как сообщает ситуационно-кризисный центр МИД России, свыше 40 тысяч местных жителей временно остались без электричества, в прибрежных районах повалены деревья, некоторые улицы затоплены водой.

По информации американских синоптиков, шторм сформировался в Мексиканском заливе, порывы ветра достигали 64 километров в час. Жители Луизианы делятся в социальных сетях последствиями разрушительной стихии. О пострадавших не сообщается.

Добавим, что в эти же дни в Калифорнии бушуют лесные пожары.

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«Ольга» устроила погром на восточном побережье США
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