Фанатам «Игры престолов», наконец, объяснили самую непонятную сцену

Многие зрители сериала «Игра престолов» недоумевали по поводу одной из самых ярких сцен финального эпизода. В ней Дейенерис верхом на драконе сожгла Королевскую гавань до последнего дома. При этом в огне погибают все мирные жители, а также противница Матери драконов Серсея.

Посмотрев предпоследний эпизод сериала, в котором происходят эти события, поклонники искренне не могли понять мотивации героини. Некоторые предположили, что она стала такой же «неуравновешенной» властительницей, как и ее предшественник — Эйрис Таргариен.

Однако, судя по всему, всем спорам положен конец. В интернете появился сценарий эпизода, который проливает свет на поведение Дейенерис. Там сделан акцент на том, что перед тем, как сжечь город, героиня с ненавистью смотрит Красный замок. Она видит на нем вместо герба своей семьи знамя Ланнистеров. Оно и становится причиной ее ярости — Дейенерис осознает, что лишилась всего. Потому она и приказывает дракону сжечь город.