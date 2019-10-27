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Фанатам «Игры престолов», наконец, объяснили самую непонятную сцену

Речь идет об эпизоде, в котором Дейенерис дотла сожгла город.

Фанатам «Игры престолов», наконец, объяснили самую непонятную сцену
Кадр из сериала «Игра престолов» (2019)

Многие зрители сериала «Игра престолов» недоумевали по поводу одной из самых ярких сцен финального эпизода. В ней Дейенерис верхом на драконе сожгла Королевскую гавань до последнего дома. При этом в огне погибают все мирные жители, а также противница Матери драконов Серсея. 

Кадр из сериала «Игра престолов» (2019)
Кадр из сериала «Игра престолов» (2019)

Посмотрев предпоследний эпизод сериала, в котором происходят эти события, поклонники искренне не могли понять мотивации героини. Некоторые предположили, что она стала такой же «неуравновешенной» властительницей, как и ее предшественник — Эйрис Таргариен. 

Однако, судя по всему, всем спорам положен конец. В интернете появился сценарий эпизода, который проливает свет на поведение Дейенерис. Там сделан акцент на том, что перед тем, как сжечь город, героиня с ненавистью смотрит Красный замок. Она видит на нем вместо герба своей семьи знамя Ланнистеров. Оно и становится причиной ее ярости — Дейенерис осознает, что лишилась всего. Потому она и приказывает дракону сжечь город. 

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Тэги:

"Игра Престолов"Дейенерис ТаргариенДжордж Мартинконец сериала
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Фанатам «Игры престолов», наконец, объяснили самую непонятную сцену
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