Принимайте, как есть: толстая кошка из США отказалась заниматься на беговой дорожке

Британская кошка с необычной кличкой Шлакоблок стала новой кошачьей звездой интернета. Причина популярности — лишний вес животного и активная жизненная позиция.

Владелица Шлакоблока из Вашингтона обратилась в ветклинику, чтобы врачи помогли ее питомице сбросить лишний вес. В числе прочего специалисты порекомендовали физические упражнения в клинике.

На первом же занятии Шлакоблок уселась сбоку от беговой дорожки с водой, которую для нее подготовили, и начала отталкиваться от нее одной лапой, оставаясь на месте.

«Ты усердно трудишься, да? Умница, девочка», — со смехом говорит ветеринар за кадром.

Хозяйка Шлакоблок создала для нее отдельный инстаграм аккаунт, в котором демонстрирует всем желающим, как ее кашка халтурит, отказываясь заниматься спортом. В комментариях подписчики с юмором заметили, что возможно, кошка просто исповедует бодипозитив и принимает себя такой, как есть.