Женщинам могут разрешить становиться католическими священниками

Непоколебимые веками правила католической церкви могут измениться в этом году. Собрание ватиканских епископов обратилось к папе Римскому Франциску с просьбой расширить список лиц, которым позволено принимать священный сан в Амазонии.

По мнению священнослужителей это поможет решить важную проблему постоянной нехватки священников в регионе. Местным верующим иной раз приходится годами ожидать религиозных обрядов ввиду нехватки кадров.

Синод предложил позволять принять сан женатым мужчинам, создавшим крепкую надежную семью, имеющих в обществе хорошую репутацию и получившим соответствующее богословской образование.

Помимо этого в священники предложили посвящать и прекрасный пол. Ватикан предложил женщинам становиться диаконами, что позволяет проводить обряды, но не дает права служить мессы.

Ожидается, что папа тщательно изучит инициативу и сообщит о решении до конца года.