«Уже лучше»: Александра Трусова рассказала о победе после падения

Юная фигуристка призналась, что сложности не сбивают ее с цели.

15-летняя Александра Трусова выглядит нежным трогательным ребенком, даже младше своего возраста. Тоненькая изящная фигурка, огромные глаза. Сложно поверить, что в этой нежной девочке скрывается столько силы, помогающей ей ежедневно преодолевать себя и стремиться к победам.

На Гран-при в Канаде, вдохновленная поднятыми на трибунах плакатами с надписью «SASHULYA», Трусова выехала на лед и приступила к своей программе под музыку из «Игры престолов». Заявлено было четыре четверных прыжка и на первом же Саша упала. Но поднялась в ту же секунду и продолжила как ни в чем не бывало.

Один сложнейший элемент за другим, не сбавляя темпа. Сложнейшие прыжки на этот раз без единой ошибки — четверной лутц, четверной тулуп, тройной сальхов. Юная талантливая воспитанница Этери Тутберидзе получила 100 баллов за технику.

Отвечая на вопрос, о чем она думала во время падения, фигуристка призналась — о продолжении номера. Она объяснила, что во время тренировок иногда падала во время выполнения прыжков и старалась не зацикливаться на этом и сразу же продолжать номер.

«Сейчас намного лучше стало получаться. Я чисто его еще не делаю. Не падаю, но бывает степ-аут. Но, в общем, уже лучше», — приводит слова спортсменки РИА «Новости».