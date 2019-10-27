«Мне было все-равно»: Дроздова во время беременности набрала 40 кг

Поздние дети часто становятся непростым испытанием для матерей. Но Ольга Дроздова себя к ним не относит. Сын Елисей, которого она родила в 42 года, стал для нее, по ее словам, настоящим подарком.

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Супруга Дмитрий Певцова откровенно рассказала, что во время беременности столкнулась с неуважительным отношением со стороны медперсонала, называвшего ее «старородящей». Кроме того, за девять месяцев актриса набрала сорок лишних килограммов и лишилась нескольких ролей в театре. Но это не смогло омрачить ее радость от предстоящего материнства.

«Я летала как воздушный шарик, мне было все равно, что поправились на 40 килограммов, я чувствовала себя хорошо и удивительно, даже «завелась», — приводит слова Дроздовой Starhit.

Знаменитость отмечает, что маленький сын дает ей сил и стимул оставаться молодой и сильной, чтобы рядом с Елисеем была не бабушка, а юная энергичная мама.