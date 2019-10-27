Российские медики научились делать пластические операции без скальпеля

Пластическая хирургия в наши дни не считается чем-то и ряда вон. Многие могли бы позволить себе исправить форму носа, губ или увеличить грудь, скопив не очень большую сумму. Но часто люди не решаются на изменения не из-за финансового неблагополучия, а от страха оказаться на операционном столе.

Российские медики решили пойти навстречу пациентам. Эксперты рязанского государственного медицинского университета представили поистине уникальную методику пластики без разрезов. Интерес к революционным технологиям уже проявили коллеги из Италии, Таиланда, Мальты и других стран.

Суть заключается в использовании эндоскопического метода. Для подтяжки кожи на лбу, пациенту делают несколько проколов на коже головы вместо разрезов, говорится на портале учреждений здравоохранения Российской Федерации.

«Мы не вкручиваем в голову медицинские винты и не используем инородные материалы, как это делается при аналогичных операциях, а рассекаем мышцу так, что фактически у нас затылочная мышца начинает тянуть весь лоб назад, поднимая мышцы лба, и фиксируем их при помощи рассасывающейся коллагеновой губки. Этим достигается физиологичность, а также сохраняется индивидуальная мимика», — приводит издание слова хирурга Рязанской области Владислава Иванова.

По его словам, губка обработана препаратом для свертываемости крови и фибриногеном, образующими своего рода природный «клей», позволяющий ей зафиксироваться. Помимо этого, эти вещества не дают образовываться синякам и отекам, которые всегда являются верными спутниками классической пластики.