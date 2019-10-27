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Подвинься, Джокер: названы самые страшные сериалы всех времен

Американский журнал составил ТОП-самых жутких проектов за историю ТВ.

Подвинься, Джокер: названы самые страшные сериалы всех времен
Фото: Pixabay.com

В 90-е годы не было таких спецэффектов, как сейчас и «Джокер» и даже «Оно» выглядели бы на экранах далеко не так атмосферно, как в нашей время. Но пугать режиссеры прошлого века умели очень даже неплохо.

Издание Rolling Stone составило рейтинг самых жутких телесериалов на все времена. Список подготовлен в ожидании празднования Хеллоуина, чтобы можно было устроить по настоящему страшный вечер у телевизора.

Итак, лидером рейтинга стал легендарный сериал «Твин Пикс». Проект авторства Дэвида Линча и Марка Фроста стартовал на ТВ в 1990 году. Сюжет фильма строится вокруг расследования загадочного убийства школьницы по имени Лоры Палмер.

Второе место досталось настоящему «динозавру» среди сериалов. Шоу «Сумеречная зона» режиссера Рода Стерлинга показали зрителям аж в 1959 году. Черно-белый проект был в своем роде революционным и представлял собой смесь самых разных жанров.

В пятерку лидеров также попали известные российскому телезрителю «Нулевой канал» и «Секретные материалы». Кроме того, в перечне такие знаменитые шоу, как Ходячие мертвецы», Байки из склепа», «Черное зеркало», «Сверхъестественное», «Американская история ужасов», «Баффи — истребительница вампиров» и многие другие.

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"Американская история ужасов"«Твин Пикс»зарубежный сериалСтрашный сериалУжастикихоррор
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Подвинься, Джокер: названы самые страшные сериалы всех времен
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