НОВОСТИ

Нестираный свитер Курта Кобейна оказался дороже мерседеса Элвиса Пресли

Фанаты фронтмена Nirvana готовы щедро платить за личные вещи кумира.

Нестираный свитер Курта Кобейна оказался дороже мерседеса Элвиса Пресли
Фото: Globallookpress.com

Лидер первой гранж-группы Nirvana Курт Кобейн ушел из жизни 5 апреля 94 года, но не утратил популярности. Блокноты для записи, футболки, первые диски музыканта охотно и за большие деньги покупают на аукционах.

На этот раз Julien’s Auctions отправила с молотка шерстяной кардиган рокера. Владелец бережно хранил его с тех пор, как он ему достался — в 1993 году после выступления Nirvana в Нью-Йорке на концерте MTV Unplugged.

С тех пор вещь ни разу не побывала в стирке или химчистке и, по заверениям продавцов, должен был сохранить дух вечного бунтующего подростка, коим и был Кобейн. Изначально верхней планкой считалась сумма в 200, 000 долларов. Но торги прошли более, чем успешно и свитер легендарного музыканта был продан за рекордные 340,000 долларов.

Представитель Julien’s Auctions, слова которого приводит CNN, отметил, что, пожалуй, это самый дорогой свитер, когда либо проданный на аукционе. При этом стоит добавить, что на торгах были представлены и вещи других знаменитостей. Например, Mercedes-Benz 450 SL Gold Coupe 1974 года, принадлежащий Элвису Пресли. Уникальный автомобиль был продан «всего» за 125,000 долларов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Mercedes-BenzNirvanaаукционкардиганКурт КобейнсвитерторгиЭлвис Пресли
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нестираный свитер Курта Кобейна оказался дороже мерседеса Элвиса Пресли
Интересно?
Поделись с друзьями: