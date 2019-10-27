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Двойник Зеленского хочет задать один вопрос украинскому лидеру

Мужчина признался, что хотел бы встретиться со знаменитым двойником.

Двойник Зеленского хочет задать один вопрос украинскому лидеру
Фото: Скриншот/телеканал "НТВ"

Некоторое время назад Сеть облетела фотография человека, как две капли воды, похожего на президента Украины. Позже выяснилось, что Умиджан Исабаев — маляр, приехавший в российскую столицу из Узбекистана и он не был готов к обрушившейся на него популярности.

Мужчину пригласили на телевидение, чтобы задать несколько вопросов. Для эфира Исабаев выбрал строгий костюм с белой сорочкой и галстуков, чем еще больше усилил сходство с украинским лидером.

Ведущий телеканала «НТВ» поинтересовался у двойника, давно ли он сам знает, что похож на Зеленского. Умид ответил, что узнал о своем знаменитом «дубле» после того, как он был избран президентом.

Он признался, что с ним уже частенько просят сделать совместное фото и добавил, что не берет за это плату у желающих. На что журналист заметил, что это опрометчиво и пора уже начинать пытаться заработать на таком невероятном сходстве.

Ведущий поинтересовался у Исабаева, если бы ему удалось встретиться с главой иностранного государства, какой вопрос бы он ему задал. Двойник признался, что хотел бы этого и у него есть единственный вопрос: «Почему вы на меня похожи?»

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Двойник Зеленского хочет задать один вопрос украинскому лидеру
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