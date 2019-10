Элтон Джон перенес на несколько месяцев концерт в США

В аккунте арены Бэнкерс Лайф-филдхаус в Индианаполисе в Twitter, на которой 26 октября должен был дать концерт британский певец Элтон Джон, появилось сообщение о том, что выступление звезды переносится. Причем на довольно значительное время до марта следующего года.

В заявлении организаторов и представителей арены приносят извинения за предоставленные зрителям неудобства. Кроме того, самому Элтону Джону желают скорейшего выздоровления.

❗️POSTPONED❗️

Due to illness, Elton John’s concert slated for tonight, Saturday, October 26, 2019 at Bankers Life Fieldhouse has been rescheduled for Thursday, March 26, 2020. We do apologize for any inconvenience caused by this necessary change and wish Elton a speedy recovery. pic.twitter.com/RgZd26NTCj

