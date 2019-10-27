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Элтон Джон перенес на несколько месяцев концерт в США

Причиной тому послужила болезнь.

Элтон Джон перенес на несколько месяцев концерт в США
Элтон Джон. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

В аккунте арены Бэнкерс Лайф-филдхаус в Индианаполисе в Twitter, на которой 26 октября должен был дать концерт британский певец Элтон Джон, появилось сообщение о том, что выступление звезды переносится. Причем на довольно значительное время до марта следующего года.

В заявлении организаторов и представителей арены приносят извинения за предоставленные зрителям неудобства. Кроме того, самому Элтону Джону желают скорейшего выздоровления.

Напомним, недавно певец высказал предположение о том, что Джордж Майкл умер от того, что он так и не смирился со своей гомосексуальностью.

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Элтон Джон перенес на несколько месяцев концерт в США
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