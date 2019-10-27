Басков полетал над Нью-Йорком на вертолете

Всего несколько дней назад, 21 октября Николай Басков отметил свой 43-й день рождения. Отпраздновал эту дату певец вместе с мамой в Монте-Карло, а уже накануне оказался в другой части планеты.

Николай поделился видео, на кадрах которого он делает над Йью-Йорком на вертолете. Артист не скрывает своего сильного волнения и вместе с тем радостного ожидания небольшого приключения.

В комментариях поклонники позавидовали «белой завистью» звезде российской сцены.

«Коленька, ну Вы экстремал известный. Классный вид!!! Отличного Вам времяпрепровождения!!!! Зарядится положительными эмоциями, отдохнуть душой!!! Спасибо огромнейшее за видео!!! Эх… к Вам бы туда… аж дух захватывает глядя на это видео!!!», — признается одна из подписчиц.