Малахов оправдался перед Серябкиной за скандальный эфир

В интернете разгорается скандал после выхода шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова, очередной выпуск которого был посвящен эскорту. Наталья Рудова написала полный гнева пост, в котором обвиняла скандального ведущего во лжи, причем бездоказательной.

Актрису поддержала модель Анастасия Решетова. А Анастасия Самбурская рассказала, что Андрей Малахов и ее дважды пытался свести с олигархами, по сути, заняться эскортом. Кроме всего прочего, юристы Ольги Серябкиной подготовили иск в Малахову. Для обложки программы использовали изображение певицы, вместе с этим разместив таблицу расценок за интимные услуги.

Ситуацию с Серябкиной Андрей Малахов прокомментировал изданию Super. По словам телезвезды, составление иска стало для него большим удивлением.

«В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло я отношусь к Ольге еще со времен ее участия в конкурсе Евровидение, с песни «Мама Люба давай», которую она написала. В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют», — говорит Андрей Малахов.