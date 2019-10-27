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Уверовавший в Бога Канье Уэст откажется от старых похабных песен

Два дня назад музыкант презентовал альбом с песнями на религиозную тематику.

Уверовавший в Бога Канье Уэст откажется от старых похабных песен
Канье Уэст. Фото: @kanyew.est

Близкие к известному рэперу Канье Уэсту источники рассказали изданию TMZ о том, что музыкант больше не намерен исполнять свои старые песни с похабными текстами. Музыку композиций звезда сохранит, а вот тексты точно поменяет. Такое решение Канье принял после того, как уверовал в Бога и в настоящее время посвящает свое творчество именно ему.

Пару дней назад Уэст презентовал свой уже девятый по счету альбом, который называется «Иисус — король». В альбом вошли девять песен на религиозную тематику. Вера пришла к рэперу, когда он лечился в больнице после нервного срыва. Уэст по-прежнему пьет лекарства, что психика звезды оставалась стабильной.

Напомним, примерно месяц назад сообщалось, что 25 октября состоится премьера музыкального фильма о Христе в формате IMAX. Картина сняла в формате воскресной службы.

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Уверовавший в Бога Канье Уэст откажется от старых похабных песен
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