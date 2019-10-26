Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым

Модель Анастасия Решетова поддержала актрису Наталью Рудову в конфликте с Андреем Малаховым. Напомним, в программе «Прямой эфир» имя звезды «Универа» прозвучало в одном ряду с девушками, оказывающими эскорт-услуги.

Актриса обвинила Андрея Малахова в откровенной лжи и искусно смонтированных кадрах, которые, по сути, ничего не доказывали. При этом, утверждает Наталья, телеведущий сам пытался ее свести с каким-то олигархом. Однако та отказалась. Теперь актриса пообещала вообще не здороваться с телеведущим.

Рудову в конфликте поддержала другая актриса – Настасья Самбурская, сделавшая в блоге Рудовой сенсационное заявление о том, что и ее тоже дважды Малахов хотел свести с богатыми мужчинами, по сути, предлагая заняться эскортом.

Не осталась в стороне и Анастасия Решетова, девушка Тимати, которая обвинила журналистов в бессовестности.