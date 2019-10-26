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Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым

Наталью Рудову на телевидении фактически обвинили в оказании эскорт-услуг.

Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым
Андрей Малахов. Фото Global look press

Модель Анастасия Решетова поддержала актрису Наталью Рудову в конфликте с Андреем Малаховым. Напомним, в программе «Прямой эфир» имя звезды «Универа» прозвучало в одном ряду с девушками, оказывающими эскорт-услуги.

Актриса обвинила Андрея Малахова в откровенной лжи и искусно смонтированных кадрах, которые, по сути, ничего не доказывали. При этом, утверждает Наталья, телеведущий сам пытался ее свести с каким-то олигархом. Однако та отказалась. Теперь актриса пообещала вообще не здороваться с телеведущим.

Рудову в конфликте поддержала другая актриса – Настасья Самбурская, сделавшая в блоге Рудовой сенсационное заявление о том, что и ее тоже дважды Малахов хотел свести с богатыми мужчинами, по сути, предлагая заняться эскортом.

Блог Рудовой. Фото
Блог Рудовой. Скрин-шот https://www.instagram.com/p/B4EsUaPCc5x/

Не осталась в стороне и Анастасия Решетова, девушка Тимати, которая обвинила журналистов в бессовестности.

«В последнее время многие СМИ совсем совесть потеряли. Надеюсь, что скоро от большинства читателей и зрителей пропадет доверие и лояльность к ним», — написала модель.

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Тэги:

Анастасия РешетоваАндрей МалаховНастасья СамбурскаяНаталья РудоваПрограмма "Прямой эфир"Программа «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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Девушка Тимати поддержала звезду «Универа» в конфликте с Малаховым
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