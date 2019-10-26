Немка исполнила песню «Тату» в европейской версии «Голоса»

Певица из Германии Аманда Брага исполнила песню российской группы «Тату» на отборочном туре зарубежной версии шоу «Голос». Девушка познакомила жюри и зрительный зал с треком «All The Things She Said» — англоязычной версией песни «Я сошла с ума». На слепые прослушивания Брага пришла с гитарой – на ней же она аккомпанировала сама себе. В конце исполнения к молодой артистке повернулся один из четырех членов жюри, благодаря чему певица смогла пройти дальше.

Отметим, что не так давно одна из солисток «Тату» Лена Катина отмечала день рождения – ей исполнилось 35 лет. Сейчас Катина продолжает выступать под лейблом «Тату» – накануне, 25 октября, она исполнила любимые всеми хиты в Краснодарском клубе. Юля Волкова также продолжает реализовывать себя как артистка, но в отличие от Катиной делает это не как солистка некогда нашумевшей группы.