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Немка исполнила песню «Тату» в европейской версии «Голоса»

Аманда Брага аккомпанировала себе на гитаре.

Немка исполнила песню «Тату» в европейской версии «Голоса»
группа "Тату"/Фото: https://www.instagram.com/p/Bnb1cI_gpsg/

Певица из Германии Аманда Брага исполнила песню российской группы «Тату» на отборочном туре зарубежной версии шоу «Голос». Девушка познакомила жюри и зрительный зал с треком «All The Things She Said» — англоязычной версией песни «Я сошла с ума». На слепые прослушивания Брага пришла с гитарой – на ней же она аккомпанировала сама себе. В конце исполнения к молодой артистке повернулся один из четырех членов жюри, благодаря чему певица смогла пройти дальше.

Отметим, что не так давно одна из солисток «Тату» Лена Катина отмечала день рождения – ей исполнилось 35 лет. Сейчас Катина продолжает выступать под лейблом «Тату» – накануне, 25 октября, она исполнила любимые всеми хиты в Краснодарском клубе. Юля Волкова также продолжает реализовывать себя как артистка, но в отличие от Катиной делает это не как солистка некогда нашумевшей группы.

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группа "Тату"Лена Катинашоу ГолосЮля Волкова
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Немка исполнила песню «Тату» в европейской версии «Голоса»
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