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«Я так не мог!»: герой «Давай поженимся» отреагировал на смонтированное видео шоу

Официальный аккаунт программы выставил кадры с астрологом Василисой Володиной.

«Я так не мог!»: герой «Давай поженимся» отреагировал на смонтированное видео шоу
Василиса Володина. Фото Global look press

Официальная страница программы «Давай поженимся!» в Instagram опубликовала шутливый ролик с искусно смонтированными кадрами передачи. На сей раз героиней стала не Лариса Гузеева, а астролог Василиса Володина.

На видео герой программы по имени Сергей произносит какую-то бессмыслицу, а ведущая, строго глядя на него, повторяет одно и то же – «нет». «Прекрасная иллюстрация сговорчивости Овна», — подписали администраторы видео.

«Нарезали видео и подставили мужика. Надеюсь, самоирония у него есть», — заметил один из подписчиков страницы. Неожиданно на комментарий отреагировал сам герой. «У меня все есть», — написал он.

Чуть позже он оставил другое послание: «Я так не мог! Я не помню, чтобы я это говорил. Вроде не пил». Мужчина объяснил, что сильно переволновался на передаче.

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Тэги:

«Давай поженимся!»«Давай поженимся»Василиса ВолодинаЛариса ГузееваПрограмма "Давай поженимся!"
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«Я так не мог!»: герой «Давай поженимся» отреагировал на смонтированное видео шоу
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