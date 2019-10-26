Пугачева из «Бурановских бабушек» скончалась накануне дня рождения

Многие помнят фурор, который произвел ансамбль «Бурановские бабушки» на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. Яркий и необычный коллектив принес России второе место. Вскоре стало известно, что одна из самых обаятельных солисток ансамбля Наталья Пугачева тяжело больна. У нее диагностировали рак желудка. Заболевание пожилая женщина смогла победить. Она даже вернулась на сцену в 2017 году, но это была мимолетная радость.

Появилось печальное известие, что Наталья Яковлева скончалась в эту субботу, 26 октября. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем аккаунте в Twitter. Примечательно, что до своего 84-летия артистка не дожила всего два дня.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким», — написал он.

Ранее руководитель «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева рассказывала, что болезнь Пугачевой обнаружили на ранней стадии, поэтому артистке успешно сделали операцию в одном из столичных онкологических центров. Она вспоминала, как они всегда весело отмечали день рождения Натальи Яковлевны. На 80-летие коллектив собрался в деревенском клубе. Несмотря на свой диагноз, тогда Пугачева спела трогательную песню.

Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.

Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI — Александр Бречалов (@brechalov) October 26, 2019

Сейчас друзья и коллеги выражают свои соболезнования родным певицы. Напомним, что пять лет назад в Удмуртии скончалась еще одна из «Бурановских бабушек» — Елизавета Зарбатова. Ей было 86 лет.