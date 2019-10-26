Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля»

Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019». Финал престижного конкурса красоты проводился на Филиппинах уже в 19-й раз. 21-летняя девушка смогла обойти около 80 своих соперниц и очаровать не только судей, но и аудиторию соревнования. Церемония награждения состоялась в столице Филиппин – Маниле.

Представительница России и победительница конкурса «Краса России» 17-летняя Анна Бакшеева также смогла пробиться в десятку лучших, но приз не взяла. Второе место и титул «Мисс Воздух» заполучила американка Эмани Девис. Бронза у модели из Чехии Клары Ваврушковой. Замыкает призовую четверку «Мисс Огонь» Алиса Маненок из Белоруссии.

Сама «Мисс Земля» Пименталь поспешила поблагодарить всех за доверие в личном профиле в Instagram. Пиментель заявила, что корона впервые приехала в Пуэрто-Рико, из-за чего она испытывает невероятную гордость.