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В Белоруссии умер автор песен «Песняров» Олег Молчан

Композитор скончался на 55-м году жизни.

В Белоруссии умер автор песен «Песняров» Олег Молчан
Олег Молчан/Фото: Татьяна Матусевич/КП

В Белоруссии на 55-м году ушел из жизни автор песен ансамбля «Песняры» и композитор Олег Молчан. В Министерстве культуры журналистам рассказали, что причиной скорой кончины музыкального деятеля стала затяжная болезнь. Однако сам диагноз не называется. Прощание с композитором состоится в большом зале государственной филармонии. Дата гражданской панихиды, предположительно, будет назначена на один из последних дней октября — 30 или 31 число, отмечает БелТА.

Олег Молчан
Олег Молчан/Фото: Татьяна Матусевич/КП

Наибольшую известность композитору Молчану принесло сотрудничество с ансамблем «Песняры». Для музыкального коллектива пианист сочинил два песенных цикла: «Вянок», «Ave Solе, або Слова Скарыны» и ряд музыкальных композиций: «Стася», «Маргарыта», «Милая женщина», «Обманите меня», «Кума», «Юность» и другие. После окончания сотрудничества с «Песнярами» Молчан продолжил реализовывать себя как автор песен и аранжировщик – он активно сотрудничал с многими белорусскими группами и солистами. Музыкальные успехи позволили Молчану также стать лауреатом нескольких международных премий и конкурсов.

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Олег Молчан
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В Белоруссии умер автор песен «Песняров» Олег Молчан
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