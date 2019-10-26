Ну, за журналистику: Дмитрий Киселев стал главным виноделом России

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев занял должность главы Союза виноградарей и виноделов страны. Кандидатуру тележурналиста единогласно одобрили все члены организации.

С 2010 года должность занимал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Заседание состоялось в субботу, 26 октября, на ежегодном собрании, проходящем в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму. Стоит напомнить, что еще в 2015 году Киселев инвестировал средства в производство элитного вина на полуострове. Предприятие он назвал в честь своего поместья Cock t`est belle, которое построил за десять лет до этого.

«В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея — продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина — предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, «чистое вино». Спустя век у России — новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу», — приводит слова журналиста РИА «Новости».