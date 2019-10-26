Хорошо забытое старое: Меган Маркл повторила свой прошлогодний наряд

Меган Маркл по праву считается иконой стиля. В отличие от остальных членов королевской семьи, она родилась и жила в Америке и снималась в кино, поэтому привыкла всегда выглядеть на все сто.

Однако, кажется, Меган немного устала. На днях она вышла в свет и как обычно произвела фурор своим внешним видом. Но ряд внимательных поклонников обратили внимание, что супруга принца Гарри уже появлялась в таком комплекте.

Фанаты вспомнили, что во время визита в Брайтон в минувшем году герцогиня выбрала темно-синюю кожаную юбку-карандаш и свободную блузку в тон, которую заправила в высокий пояс юбки.

Теперь же, явившись на конференцию по вопросам гендерного равенства в Виндзорском замке, Меган решила повторить успех. Она вновь приобрела кожаную узкую юбку с высокой талией и свободную тонкую блузку, но на этот раз в бордовых оттенках.

Некоторые поклонники осудили бывшую актрису за отсутствие фантазии, но другие возразили им, что наряд Маркл — вечная классика, а уж цвет занимает тут второстепенное значение.