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Взрослые игрушки: в Британии продают елочные украшения с крепким алкоголем

Праздник с такими игрушками может стать излишне веселым.

Взрослые игрушки: в Британии продают елочные украшения с крепким алкоголем
Фото: Pixabay.com

В Великобритании уже вовсю начали подготовку к празднования Рождества и Нового года. Украшенные деревья и гирлянды на улицах еще не появились, зато в интернет-магазинах начались продажи елочных игрушек.

В числе праздничных украшений — игрушки для взрослых. Сексуального подтекста здесь нет, речь о стеклянных шарах, наполненных крепким алкоголем. В каждом таком шарике 50 граммов водки, виски или джина.

Стоимость одной игрушки составляет 24 доллара, но если взять сразу набор из трех, то цена будет 41 доллар. Производитель обещает, что в скором времени алкогольные украшения начнут проаваться п всему миру, передает телеканал «НТВ».

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Великобританияелочные игрушкиНовый годРождество
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Взрослые игрушки: в Британии продают елочные украшения с крепким алкоголем
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