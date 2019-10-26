Взрослые игрушки: в Британии продают елочные украшения с крепким алкоголем

В Великобритании уже вовсю начали подготовку к празднования Рождества и Нового года. Украшенные деревья и гирлянды на улицах еще не появились, зато в интернет-магазинах начались продажи елочных игрушек.

В числе праздничных украшений — игрушки для взрослых. Сексуального подтекста здесь нет, речь о стеклянных шарах, наполненных крепким алкоголем. В каждом таком шарике 50 граммов водки, виски или джина.

Стоимость одной игрушки составляет 24 доллара, но если взять сразу набор из трех, то цена будет 41 доллар. Производитель обещает, что в скором времени алкогольные украшения начнут проаваться п всему миру, передает телеканал «НТВ».