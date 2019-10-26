НОВОСТИ

63-летняя сестра Майкла Джексона поразила стройной фигурой

В Сети поклонники звездного семейства отметили, что певица находится в идеальной форме.

63-летняя сестра Майкла Джексона поразила стройной фигурой
Фото: instagram.com/latoyajackson

У знаменитого поп-короля Майкла Джексона всегда была большая семья, да и карьеру в музыке решил сделать не только. Но так сложилось, что кроме Майкла на слуху еще имя лишь одной его сестры — Джанет. Другая сестра поп-идола Ла Тойя так и не приблизилась к их уровню популярности.

Тем не менее Ла Тойя упорно трудилась и за свою карьеру записала порядка десяти альбомов. Пусть ей не удалось достичь известности супер-звезды, но она добилась тела супер-звезды.

И дело не только в пластических операциях. Ла Тойя тщательно следит за своим рационом, занимается йогой с личным тренером и, надо сказать, в свои 63 года выглядит просто потрясающе. Недавно она посетила день рождения своей коллеги Глэдис Найт и с удовольствием позировала перед фотографам в суперобтягивающем черном комбинезоне, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Поклонники Ла Тойи сравнили ее в этом костюме с женщиной-кошкой и отметили, что выглядит она просто блестяще.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джанет ДжексонИдеальная фигураЛа Тойя ДжексонМайкл Джексонхудоба
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
63-летняя сестра Майкла Джексона поразила стройной фигурой
Интересно?
Поделись с друзьями: