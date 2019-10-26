63-летняя сестра Майкла Джексона поразила стройной фигурой

У знаменитого поп-короля Майкла Джексона всегда была большая семья, да и карьеру в музыке решил сделать не только. Но так сложилось, что кроме Майкла на слуху еще имя лишь одной его сестры — Джанет. Другая сестра поп-идола Ла Тойя так и не приблизилась к их уровню популярности.

Тем не менее Ла Тойя упорно трудилась и за свою карьеру записала порядка десяти альбомов. Пусть ей не удалось достичь известности супер-звезды, но она добилась тела супер-звезды.

И дело не только в пластических операциях. Ла Тойя тщательно следит за своим рационом, занимается йогой с личным тренером и, надо сказать, в свои 63 года выглядит просто потрясающе. Недавно она посетила день рождения своей коллеги Глэдис Найт и с удовольствием позировала перед фотографам в суперобтягивающем черном комбинезоне, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Поклонники Ла Тойи сравнили ее в этом костюме с женщиной-кошкой и отметили, что выглядит она просто блестяще.