Любовь Успенская решила переквалифицироваться из певицы в баянистку

«Королева русского шансона» Любовь Успенская в эфире шоу «Бар в большом городе», которое ведет Ирина Чеснокова, заявила, что она с недавних времен играет на баяне. Этому занятию она, как оказалось, уделяет по два часа в сутки.

«Мой папа хотел, чтобы я на скрипке играла. А я баянистка. Я позвонила недавно своему продюсеру. Он тоже баянист. Я ему говорю: «Хочу купить баян». А он мне сказал, что не надо. Он у него есть. Я взяла у него инструмент и всю ночь играла на баяне. Я столько лет не играла. Но сейчас я сказала себе, что буду заниматься игрой на баяне каждый день по два часа. Я выйду на сцену не как певица, а как баянистка», — заверила Успенская всех собравшихся.

Ведущая Ирина Чеснокова решила проверить, как Любовь Успенская играет на баяне. «Ребята, есть у кого-нибудь из вас баян?» В ответ зрители, которые присутствовали в зале, только засмеялись. «Нету, да. Отвратительно спродюсированное шоу», — заявила Ирина Чеснокова.

Кстати, сидевший рядом с Успенской шоумен Тимур Батрутдинов также сказал, что умеет играть на баяне. После этого они стали обниматься с Любовью Успенской, словно встретив родственные души.