«Суперстарушки»: пенсионерки отправились на подводные поиски ядовитых змей

Две пожилых женщины из Новой Каледонии оказали неоценимую помощь ученым в поисках редких животных. Пенсионерки без страха отправились в подводную экспедицию и разыскали смертельно опасных змей.

Профессор Рик Шайн и его коллега Клэр Гойран из Университета Новой Каледонии и австралийского университета Маккуори занимались изучением морских змей, которые водятся в заливе Ситрон. В частности, научных деятелей интересовали оливковые морские змеи, являющиеся смертельно ядовитыми.

Помощь пришла откуда не ждали. К ученым обратилась пенсионерка, которая много лет увлекается подводной съемкой. Она пригласила семерых подруг и предложила сопроводить ученых в подводной экспедиции в заливе.

Эксперты с радостью согласились. Пенсионерки назвали свою группу «Супер старушки», ведь самой «юной» из них 60 лет, а самой старшей 75. Неделями напролет «Супер старушки» ныряли и исследовали подводные глубины и наконец, в бухте Нумеа, обнаружили целую популяцию оливковых змей.

Как сообщает Guardian, ученые признаются, что именно благодаря помощи женщин им удалось установить точное количество популяции.