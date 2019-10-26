Сюткин не держит зла на участника «Голоса» Даниила Королева

Музыкант Валерий Сюткин заявил, что он не держит зла на участника шоу «Голос» Даниила Королева, который не подал ему руку. Напомним, что молодой человек после своего номера решил присоединиться к команде продюсера Константина Меладзе. Он подал руку всем членам жюри, кроме Сюткина. Отметим, что действия молодого человека осудили фанаты проекта «Голос». Они посчитали, что он проявил неуважение.

«Я не помню такого. Я бы не сгущал краски. Не думаю, что там какие-то… Я что, его обидел там чем-то? Я думаю, что это связано с волнением, или просто мимо прошел. Не до этого парня было», — заявил Валерий Сюткин.

Музыкант добавил, что не надо сгущать краски. Он сам близко к сердцу подобные ситуации не воспринимает. Он считает, что никакого неуважения со стороны конкурсанта в его сторону не было. Просто, как сказал экс-лидер группы «Браво», многим участникам в такой ответственный момент не до рукопожатий.

Сюткин также добавил, что, скорее всего, речь идет о неких журналистских приемах. Просто акулы пера на ровном месте пытаются раздуть скандал, что в корне неправильно. У самого музыканта никаких претензий к участнику «Голоса» нет, сообщает gazeta.ru.

Отметим, что сам Даниил Королев в своем Instagram также сообщил, что у него не было никакого злого умысла. Обидеть Валерия Сюткина он ни в коем случае не хотел. Ему очень жаль, что такой эпизод стал так бурно обсуждаться в прессе. Он пообещал в будущем быть более внимательным. Также Королев сказал, что рад большой армии своих поклонников.