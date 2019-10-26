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Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Решетовой

Рэпер проанонсировал открытие кэмпа, где он собирается кататься на серфинге.

Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Решетовой
Тимати уехал от Решетовой на Мальдивы/globallookpress.com

Рэпер Тимати спустя несколько дней после рождения у него сына от модели Анастасии Решетовой уехал кататься на серфинге на Мальдивы. В Instagram он проанонсировал открытие кэмпа.

«Прогноз стоит отличный, погода — сказка! Следите за прямыми эфирами и сторис! Всем, кто не смог попасть в этот раз с нами, следующий выезд в канун майских», — заявил Тимати.

Отметим, что своего сына рэпер назвал Ратмиром в честь своего друга Ратмира Шишкова, с которым очень сильно сдружился во время шоу «Фабрика звезд». Тогда они были на проекте не разлей вода. Двенадцать лет назад друг Тимати попал в страшную аварию в Москве и погиб.

Мать Ратмира Шишкова недавно отмечала, что она очень благодарна Тимати за помощь. Он уже много лет поддерживает с ней связь. Женщина сказала, что ей очень приятно, что рэпер назвал ребенка в честь ее сына. В ближайшее время она приедет в гости к малышу с подарками.

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Анастасия РешетоваМальдивыРатмир ШишковТимати
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Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Решетовой
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