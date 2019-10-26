Тимати уехал на Мальдивы от недавно родившей Решетовой

Рэпер Тимати спустя несколько дней после рождения у него сына от модели Анастасии Решетовой уехал кататься на серфинге на Мальдивы. В Instagram он проанонсировал открытие кэмпа.

«Прогноз стоит отличный, погода — сказка! Следите за прямыми эфирами и сторис! Всем, кто не смог попасть в этот раз с нами, следующий выезд в канун майских», — заявил Тимати.

Отметим, что своего сына рэпер назвал Ратмиром в честь своего друга Ратмира Шишкова, с которым очень сильно сдружился во время шоу «Фабрика звезд». Тогда они были на проекте не разлей вода. Двенадцать лет назад друг Тимати попал в страшную аварию в Москве и погиб.

Мать Ратмира Шишкова недавно отмечала, что она очень благодарна Тимати за помощь. Он уже много лет поддерживает с ней связь. Женщина сказала, что ей очень приятно, что рэпер назвал ребенка в честь ее сына. В ближайшее время она приедет в гости к малышу с подарками.