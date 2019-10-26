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Поклонская не собирается отстаивать права женщин на аборты

По словам депутата, ей такую задачу никто не поручал.

Поклонская не собирается отстаивать права женщин на аборты
Поклонская не собирается отстаивать права женщин на аборты/http://globallookpress.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram заявила, что новостные сайты раздули сенсацию из ее слов о том, что она собирается отстаивать права женщин на аборты. По ее словам, перед ней никто таких задач пока не ставил.

«Про аборты спросили моё мнение, и я его озвучила, но мне, как «слуге народа», никто эту задачу не поручал», — заявила Наталья Поклонская.

Экс-прокурор Крыма отметила, что единственное, что она будет делать в ближайшее время — это отстаивать интересы России в международных отношениях. Ей очень важно, чтобы другие мировые державы признали Крым, который вошел несколько лет назад в состав России. Как добавила Поклонская, именно эта задача для нее на первом месте и за нее ей платят как депутату деньги.

Напомним, что несколько месяцев назад стало известно о расставании Натальи Поклонской с мужем, заслуженным юристом России Иваном Соловьевым. В браке они были чуть больше года. Свадьба состоялась в августе прошлого года. Соловьев отмечал, что двум медведям сложно ужиться в одной берлоге. Он считает, что каждый в их отношениях тянул одеяло на себя. Со своей стороны, Поклонская предпочла не комментировать развод. Сейчас она, судя по всему, одинока.

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Тэги:

Иван СоловьевКрымНаталья Поклонская
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Поклонская не собирается отстаивать права женщин на аборты
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