Поклонская не собирается отстаивать права женщин на аборты

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram заявила, что новостные сайты раздули сенсацию из ее слов о том, что она собирается отстаивать права женщин на аборты. По ее словам, перед ней никто таких задач пока не ставил.

«Про аборты спросили моё мнение, и я его озвучила, но мне, как «слуге народа», никто эту задачу не поручал», — заявила Наталья Поклонская.

Экс-прокурор Крыма отметила, что единственное, что она будет делать в ближайшее время — это отстаивать интересы России в международных отношениях. Ей очень важно, чтобы другие мировые державы признали Крым, который вошел несколько лет назад в состав России. Как добавила Поклонская, именно эта задача для нее на первом месте и за нее ей платят как депутату деньги.

Напомним, что несколько месяцев назад стало известно о расставании Натальи Поклонской с мужем, заслуженным юристом России Иваном Соловьевым. В браке они были чуть больше года. Свадьба состоялась в августе прошлого года. Соловьев отмечал, что двум медведям сложно ужиться в одной берлоге. Он считает, что каждый в их отношениях тянул одеяло на себя. Со своей стороны, Поклонская предпочла не комментировать развод. Сейчас она, судя по всему, одинока.