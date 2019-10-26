«Близко к сердцу не принимаю»: Сюткин прокомментировал скандал на «Голосе»

Одного из участников шоу «Голос» Даниила Королева в Сети обвинили в неуважении к Валерию Сюткину. После своего номера певец не удостоил рукопожатием одного из наставников программы, Валерия Сюткина.

Пока Королев пел, к нему поочередно поворачивались все наставники. Первым был Константин Меладзе, второй Полина Гагарина и третьим — Сергей Шнуров. Только Валерий Сюткин продолжил сидеть спиной к артисту до самого конца номера.

После того, как Королев закончил, он поблагодарил всех артистов, которые повернулись к нему и выбрал команду Константина Меладзе. Затем он подошел пожать руки всем наставникам, но проигнорировал Сюткина.

В Сети ролик с выступлением участника «Голоса» вызвал немало возмущения. Пользователи писали, что таким образом Королев проявил неуважение к Валерию Сюткину, а ведь он встал ему навстречу. Такое поведение, по мнению комментаторов, выглядит детским.

Сам же Сюткин признался, что молодой артист ничуть его не обидел. Он предположил, что дело было не в неуважении, а в банальном волнении.

«Я бы не сгущал краски. Не думаю, что там какие-то… Я что, его обидел там чем-то? Я думаю, что это связано с волнением, или просто мимо прошел. Не до этого парню было. Я вообще такие вещи близко к сердцу не принимаю», — приводил слова знаменитости Газета. ru.

И Валерий оказался прав. Позднее Королев в своем Instagram признался, что действительно был очень взволнован и его очень расстраивает, что кто-то обвиняет его в неуважении.

«Всё о чём я думал в тот момент, это как не упасть или не завопить от радости, пока шёл к наставникам. И только после того, как об этом написали в сети, понял, что Валерий Миладович поднялся мне на встречу. Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чьё творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день», — написал Королев.