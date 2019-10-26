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«Поза пони»: новый тренд Instagram увлекает все больше звезд

Знаменитости выкладывают в соцсети снимки по новой моде.

«Поза пони»: новый тренд Instagram увлекает все больше звезд
Фото: instagram.com/alenatoffi_official

Бессменный фототренд «duck face» все больше сдает свои позиции. Ему на смену пришло новое веяние «Pony Pose», или «поза пони». Все больше знаменитостей и простых девушек выкладывают в Instagram снимки, сопровождая их этим хэштегом.

«Поза пони» помогает представительницам прекрасного пола похвастаться роскошными волосами. Раньше для этого использовали вентиляторы при студийной съемке и обычный ветер для фото на природе. Но развевающиеся от ветра волосы могут некрасиво прилипнуть к лицу и, кроме того, с помощью ветра сложно продемонстрировать собранные волосы.

Поэтому сейчас знаменитости, позируя, отставив хвост или косу, зажатые в руке, в сторону, демонстрируют их длину и другие достоинства. Очарованы новым трендом оказались Хлои Кардашян, Ферн Макканн, Хлоя Гудман и другие. Вскоре новое веяние дошло и до российских знаменитостей. Так, одной из первых тренд продемонстрировала звезда «Дома-2» Алена Рапунцель.

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Тэги:

InstagramАлена РапунцельМодные трендыПоза пониприческаселфиХлои Кардашян
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«Поза пони»: новый тренд Instagram увлекает все больше звезд
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