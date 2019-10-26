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С понедельника в Москве начнутся дожди и снег

Жители столицы могут насладиться последними теплыми выходными.

С понедельника в Москве начнутся дожди и снег
Фото: Pixabay.com

Теплая золотая осень в этом году изрядно задержалась, но всему хорошему приходит конец. Нынешние выходные, по данным синоптиков, будут последними. Уже с понедельника в российской столице погода начнет ухудшаться.

Как сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в эти субботу и воскресенье в Москве будет сохраняться теплая солнечная погода. Термометры будут показывать до 14 градусов, что почти на 7 градусов выше нормы.

Осадков не ожидается, ветер до 9 метров в секунду. Начнет падать атмосферное давление, до 742 миллиметров ртутного столба. А вот начиная со следующей недели москвичам придется снова достать теплые вещи и зонты.

По словам эксперта, резкая перемена погоды стартует во вторник. В столице ожидаются сильные ливни и мокрый снег. Столбики термометров опустятся до 7 градусов тепла, рассказал эксперт изданию РИА Новости.

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С понедельника в Москве начнутся дожди и снег
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