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Анна Нетребко дополнила модный образ горшком

Звезда выбрала необычный аксессуар для прогулки.

Анна Нетребко дополнила модный образ горшком
Фото: Globallookpress.com

Анна Нетребко часто вдохновляет своих поклонников необычными образами. Будучи звездой оперной сцены звезда неравнодушна к пышным вечерним платьям из дорогих тканей. Однако нередко демонстрирует и интересные повседневные образы.

Сейчас певица находится в семьей в Минске и решила порадовать фанатов свежими кадрами. На фото в Instagram Нетребко позирует возле частного дома со ставнями. На ней черная шелковая блуза, оголяющая одно плечо и руку, свободная юбка цвета camel, модные сапоги с квадратным носами и трапецивидными каблуками.

Но больше всего подписчиков впечатлила сумочка Анны, напоминающая горшок. Поклонники восхитились стильным образом Нетребко. Не остались в стороне и знаменитые коллеги.

«Какая стильная», — написала Анне певица Валерия.

Стоит отметить, что это уже не первый необычный аксессуар певицы. Нетребко очевидно питает слабость к нестандартным сумкам. Так, летом она приобрела себе гигантскую эпатажную сумка с бахромой.

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Анна Нетребко дополнила модный образ горшком
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