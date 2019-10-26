Яна Кошкина вспомнила встречу с маньяком в метро

Актриса и телеведущая Яна Кошкина в эфире шоу «Бар в большом городе», которое ведет Ирина Черкасова, рассказала, как в 12 лет повстречалась в метро с маньяком. С тех пор у нее психологическая травма и она боится ездить в данном виде общественного транспорта.

«Это случилось в Санкт-Петербурге. Мне было всего 12 лет. Там в вагоне давка была жуткая. А я была совсем маленького ростика. Все стояли в теплых одеждах. Я поворачиваюсь, открываю глаза, а передо мной член», — заявила актриса.

больше по теме Горячая штучка: телеведущая Яна Кошкина загорает топлес Звезда Первого канала показала откровенное фото в розовом купальнике.

Как сказала звезда, это был маньяк. «Он распахнул перед мной вот это все. Я была совсем ребенком. Я даже не знала, как он выглядит. Я плакала. У меня по щекам катились слезы. А он еще при этом начал им вращать. С тех пор я боюсь ездить в метро. Метро боюсь, а членов не боюсь», — заметила Яна Кошкина.

На программе также присутствовала «королева русского шансона» Любовь Успенская. Интересно, что и ей в своей жизни приходилось сталкиваться с маньяками. «Мы жили тогда на первом этаже. Родителей дома не было. Открываю окно, а там стоит мужик и дрочит. Я пошла за кипятком из чайника. Налила и плеснула в него. Он убежал. После этого я никогда не видела его около нашего дома», — рассказала певица.