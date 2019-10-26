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Успенская после алкогольных посиделок с певицей Славой снесла на машине два забора

«Королева русского шансона» рассказала забавную историю.

Успенская после алкогольных посиделок с певицей Славой снесла на машине два забора
Успенская за один вечер снесла два забора/http://globallookpress.com

Певица Любовь Успенская в эфире шоу «Бар в большом городе», которое ведет Ирина Чеснокова, рассказала, как за один вечер умудрилась снести на автомобиле сразу два забора.

Певица Слава. Фото
Слава весело проводила время с Успенской/http://globallookpress.com

«У меня соседка по дому певица Слава. И вот однажды мы с ней набухались. Идти она уже не могла. Я говорю: «Сейчас я тебя отвезу на машине домой». Я села в новый автомобиль своей дочки. Забыла, что сзади забор, и въехала в него. Потом мы подъехали к дому Славы, и я не рассчитала и въехала в ее забор», — вспомнила Любовь Успенская.

Как сказала исполнительница, из коттеджа Славы выскочила вся охрана. При этом две знаменитости спокойно пошли в дом.

«Мы стали по телефону играть в игру «Кто хочет стать миллионером?». Слава на все вопросы правильно отвечала. Если бы она была в студии программы, то я уверена, что она выиграла бы миллион. Вот так вот получилось, что в один день я снесла сразу да забора», — заметила Любовь Успенская.

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Тэги:

Ирина ЧесноковаЛюбовь УспенскаяПевица СлаваШоу "Бар в большом городе"
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Успенская после алкогольных посиделок с певицей Славой снесла на машине два забора
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