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Без прав и страховки: грызунов научили управлять автомобилем

Крысы оказались на удивление способными учениками.

Без прав и страховки: грызунов научили управлять автомобилем
Фото: Кадр из мультфильма "Том и Джери"

Грызунов принято считать недалекими животными, которые практически неспособны к обучению. То ли дело собаки или обезьяны, даже к кошкам Юрий Куклачев нашел подход. Но это утверждение справедливо в отношении всех, кроме крыс. Эти грызуны уже неплохо показали себя во время поисков наркотиков и взрывчатки, а теперь научились водить машину.

Эксперты Универстета Ричмонда изготовили для грызунов небольшие автомобильчики из прозрачного пластика. Несмотря на кукольные габариты, транспортные средства оборудованы педалями газа, тормоза и педали для поворотов.

Перед крысами стояла задача залезть в машину и доехать до лакомства, закрепленного на стене. Сперва маленьких водителей учили просто трогаться с места, а затем поворачивать и тормозить. На удивление животные научились водить достаточно быстро. На видео, предоставленном учеными, можно увидеть, как крыса легко доезжает до вкусного приза, не сбившись с дороги.

Как сообщает портал New Sientist, ученые пришли к выводу, что грызуны не только не испытывают дискомфорта от управления машиной, а напротив — расслабляются.

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Без прав и страховки: грызунов научили управлять автомобилем
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