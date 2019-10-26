Архивное видео: Пугачева покачала крохотную дочь Лизу на руках

Примадонна, как известно, без ума от своей дочери.

На фанатской страничке в Instagram дочери Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось архивное видео, которое было сделано спустя несколько месяцев после рождения в звёздной семье близнецов – Гарри и Лизы. На кадрах певица присутствует на каком-то детском празднике. На руках у нее совсем еще крохотная Лиза Галкина.

Видно, как Примадонна заботится о своей дочери, которая не очень понимает, где оказалась. Судя по всему, исполнительница с ребенком были у кого-то в гостях.

Напомним, что не так давно Лизе и Гарри Галкиным исполнилось уже шесть лет. В следующем году дети Аллы Пугачевой должны пойти в первый класс. В одном из интервью певица говорила, что пока неизвестна школа, где будут учиться ее дети.

Сейчас к Лизе и Гарри домой приходят преподаватели, которые занимаются с ребятами. Кстати, отец близнецов Максим Галкин регулярно выкладывает в Сеть видеозаписи со своими детьми. Алла Пугачёва делает это намного реже. У Гарри и Лизы Галкиных в соцсетях есть сразу несколько фанатских страничек. Многие пользователи просто без ума от детей знаменитостей.