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Архивное видео: Пугачева покачала крохотную дочь Лизу на руках

Примадонна, как известно, без ума от своей дочери.

Архивное видео: Пугачева покачала крохотную дочь Лизу на руках
Пугачева без ума от своих детей/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaa/

На фанатской страничке в Instagram дочери Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось архивное видео, которое было сделано спустя несколько месяцев после рождения в звёздной семье близнецов – Гарри и Лизы. На кадрах певица присутствует на каком-то детском празднике. На руках у нее совсем еще крохотная Лиза Галкина.

Видно, как Примадонна заботится о своей дочери, которая не очень понимает, где оказалась. Судя по всему, исполнительница с ребенком были у кого-то в гостях.

Напомним, что не так давно Лизе и Гарри Галкиным исполнилось уже шесть лет. В следующем году дети Аллы Пугачевой должны пойти в первый класс. В одном из интервью певица говорила, что пока неизвестна школа, где будут учиться ее дети.

Сейчас к Лизе и Гарри домой приходят преподаватели, которые занимаются с ребятами. Кстати, отец близнецов Максим Галкин регулярно выкладывает в Сеть видеозаписи со своими детьми. Алла Пугачёва делает это намного реже. У Гарри и Лизы Галкиных в соцсетях есть сразу несколько фанатских страничек. Многие пользователи просто без ума от детей знаменитостей.

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Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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Архивное видео: Пугачева покачала крохотную дочь Лизу на руках
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