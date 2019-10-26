«Нам нужны все»: Успенская выразила свое отношение к трансвеститам

Певица Любовь Успенская в эфире шоу «Бар в большом городе», которое ведет Ирина Чеснокова, выразила свое отношение к трансвеститам. Недавно у нее был тур по городам Северной Америки, где она и познакомилась с одним из таких людей. Причем он оказался из России.

«Мои стилисты куда-то пропали, а нам нужно было уже лететь в Майами. Я сказала, что мне срочно нужно найти стилиста. В итоге из Санкт-Петербурга прилетел мой фанат. Он оказался очень порядочным человеком. При этом он признался, что трансвестит. Я нормально к таким людям отношусь. Нам нужны все. Главное, что он хорошо делает свою работу. Давайте все-таки судить о людях по их поступкам», — заявила Успенская.

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Присутствующий в студии шоумен Тимур Батрутдинов вспомнил свою историю про девушку, которая изначально была парнем. Она поменяла пол. «Довольно, кстати, симпатичная девушка. Но у нас, конечно, ни до чего не дошло. Она, кстати, участвовала в «Холостяке» и не скрывала, что сменила пол», — заявил он.

Еще одна гостья шоу, актриса Яна Кошкина, поделилась своим опытом. «Мой папа в Таиланде ухаживал за девушкой. Когда они пришли в номер, то оказалось, что это леди-бой. С тех пор он больше не женился», — сказала Яна Кошкина.