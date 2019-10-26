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Ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем вызывает непогода

Дождливая погода может провоцировать плохое самочувствие у определенной группы людей.

Ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем вызывает непогода
Фото: Pixabay.com

«Что-то голова болит, наверное, на погоду», — такое объяснение недомоганиям можно услышать буквально от каждого второго человека. Плохая погода «отдувается» за многое — плохое самочувствие, хандра, апатия. Но ученые выяснили, что за некоторые вещи она действительно в ответе.

Эксперты Университета Манчестера провели ряд исследований и пришли к выводу, что плохая дождливая погода может вызывать недомогания у людей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

По итогам анализа ученые установили, что во влажную погоду боли в суставах испытывают почти три тысячи человек со всей Великобритании. В рамках эксперимента специалисты опрашивали респондентов об уровне ощущаемой боли в течение 15 месяцев, а затем получали данные о погоде с их мобильных телефонов.

Выяснилось, что хуже всего люди чувствовали себя в дождливую и ветреную погоду в сочетании с низким атмосферным давлением. Участники эксперимента отмечали, что чувствуют ломоту в костях и общий упадок сил.

Профессор Уилл Диксон из Манчестерского университета, стоявший во главе исследования, заявил BBC, что в случае, если ученым удастся выяснить, как именно сырая погода влияет на самочувствие людей, это может привести к прорыву в области лечения артрита.

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Ученые выяснили, какие проблемы со здоровьем вызывает непогода
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