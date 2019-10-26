50-летняя Дженнифер Лопес готова потратить на свадьбу более 3 млн долларов

Жизнь Дженнифер Лопес уж точно нельзя назвать скучной. Грандиозные концерты, съемки в фильме «Стриптизерши» и обучение стрип-пластике, модные показы и, конечно, приятные хлопоты. Знаменитость готовится к свадьбе со своим женихом Алексом Родригесом и, кажется, не собирается экономить на торжестве.

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Ранее в своих интервью Лопес признавалась, что считает свой четвертый брак с Родригесом последним. Она отметила, что устала разочаровываться в мужчинах, строить отношения с нуля, ведь она уже не юная девочка. К новому избраннику Дженнифер присматривалась долго, потом познакомила со своими детьми и, наконец, уверенная в его искренних чувствах, приняла предложение.

Помолвка состоялась еще летом, но со свадьбой влюбленные не торопились. У певицы был очень плотный график — гастроли, съемки, тренировки. И кроме того, торжество обещает быть особенным, ведь звезда готова потратить на него более 3 миллионов долларов.

Как сообщает портал Globe со ссылкой на источник, близкий к паре, свадьба будет поистине грандиозной. Гостей ожидает небывалое шоу со спецэффектами и выступлениями топовых звезд шоу-бизнеса, а также море цветов.

На празднике ожидается пять сотен гостей, и угощать их будущие молодожены планируют по высшему разряду. Будут приглашены лучшие повара, которые приготовят изысканные деликатесы. Один только свадебный торт с украшением из живых цветов будет высотой в десять ярусов (возможно, в него посадят невесту?) и обойдется в кругленькую сумму.

А вот платье для особенного дня пока еще не готово. Дженнифер хочет сменить за вечер целых три наряда и обсуждает их фасоны с дизайнерами модного дома Versace.