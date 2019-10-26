Батрутдинов вспомнил свое знакомство с рэпером Face на перекрестке

Шоумен Тимур Батрутдинов в эфире шоу «Бар в большом городе» с Ириной Чесноковой рассказал, как он познакомился на перекрестке в столице с рэпером Иваном Дреминым, который известен широкой публике как Face.

«Это было на пешеходном переходе на Неглинной. Горел красный цвет светофора. Смотрю, на другой стороне дороги стоит Face. Он стоял со своей девушкой Марьяной Ро. Это было все, конечно, странно. Загорелся зеленый цвет, и мы пошли навстречу друг другу. Я ему показываю кулак, а он мне протягивает руку. В итоге я распрямил руку, и мы поздоровались. У нас получилось какое-то длительное рукопожатие», — рассказал Тимур Батрутдинов.

Дальше, как сказал шоумен, у них с Иваном Дреминым состоялся забавный диалог. «Чувак, я твой фанат», — крикнул я ему. «А я твой фанат с детства», — ответил мне Ваня.

Как сказал Батрутдинов, он пришел домой и залез в Википедию, чтобы узнать, сколько лет музыканту. Выяснилось, что 22 года. «В этот момент я подумал: Боже, какой я уже взрослый», — сказал Тимур Батрутдинов.