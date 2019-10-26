Гермиона уже не та: Уотсон застали за страстными поцелуями с незнакомцем

Бывшая звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон постоянно ставит журналистов в тупик новыми сообщениями о своей личной жизни. Стоит таблоидам написать о ее новом романе, как выясняется, что 29-летняя актриса уже рассталась с избранником.

Она встречалась с экспертом в области компьютерных технологий Уильямом Найтом, с актером Кордом Оверстритом, соучредителем и партнером инвестиционной компании Fifth Wal Бренданом Уоллесом. Некоторые свои связи бывшая воспитанница Хогвартса тщательно скрывала, иные, напротив, выставляла напоказ.

На этот раз знаменитость попала в объектив папарацци, находясь в объятиях незнакомца. Уотсон жарко целовалась с новым бойфрендом, наплевав на внимание незваных зрителей. Как сообщает портал Popsugar, имя нового избранника актрисы пока выяснить не удалось, но он совершенно точно не из кинотусовки.

На снимке влюбленные выглядят очень счастливыми и безмятежными. Если это и свидание, то явно не первое, потому что актриса отказалась от макияжа и выбрала уютную повседневную одежду — объемный свитер, простые темные брюки и теплую вязаную шапку.