Магазины для бедных с просроченными продуктами могут открыться в России

Еда в этих торговых точках будет дешевой и доступной.

Продукты питания продолжают дорожать, а население вместе с этим богаче не становится. Особенно это справедливо в отношении пенсионеров, многодетных семей и других малоимущих групп населения.

Глава либерально-демократической партии Владимир Жириновский предложил выход — создать магазины для бедных с дешевыми продуктами. По словам политика, в нашей стране каждый год ликвидируются буквально тонны еды с истекшим сроком годности, которую можно было бы недорого продавать малоимущим.

«Условно говоря, хлеб (будет продаваться) не по 40, а по 10 рублей. Люди с малыми доходами станут более сытыми. Надо заботиться о бедных!» — написал лидер ЛДПР в своем Twitter.

Подписчиков Владимира Вольфовича возмутила такая инициатива. Они предложили политику для начала самому попробовать питаться испорченной едой и в качестве эксперимента начать подавать ее в Госдуме.

«Полный бред, если образовалась просрочка, значит, менеджеры плохо работают, а людей не хрен травить, для этого и существует срок годности», «В США раздают продукты , у которых срок годности заканчивается скоро», «Да и продавать эту просрочку исключительно трутням, депутатам Госдумы и сенаторам», — написали фолловеры.