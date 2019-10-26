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Петров назвал «серьезным преодолением» для Асмус «Текст» из-за откровенной сцены

Как заметил актер, любовь двух людей получилась живой и настоящей.

Петров назвал «серьезным преодолением» для Асмус «Текст» из-за откровенной сцены
Петров высказался о постельной сцене с Асмус/http://globallookpress.com

Актер Александр Петров, который сыграл одну из главных ролей в недавно вышедшем на большие экраны фильме «Текст», назвал серьезным преодолением постельную сцену, в которой была задействована актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова.

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото
Асмус в «Тексте» была задействована в откровенной сцене/http://globallookpress.com

«Там показали такой секс, как он есть — живой, настоящий», — заявил Александр Петров на встрече со своими поклонниками в Перми, куда он специально приехал, чтобы рассказать о картине «Текст». Ленту, напомним, сейчас активно крутят в кинотеатрах.

Также Александр Петров отметил, что ему очень легко работалось на съемочной площадке с Кристиной Асмус и еще одним главным героем Иваном Янковским. Никаких сложностей между ними в процессе работы не возникало.

«Ваня Янковский, хоть и похож на отца и на деда, идет по другому пути. После этого фильма никто его сравнивать с ними не будет», — заметил Александр Петров, слова которого приводит «Комсомольская правда».

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Тэги:

Александр ПетровИван ЯнковскийКристина АсмусПермьФильм "Текст"
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Петров назвал «серьезным преодолением» для Асмус «Текст» из-за откровенной сцены
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