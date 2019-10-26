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Шаляпин поделился снимком с заметно постаревшим Вячеславом Добрыниным

Известному музыканту в этом году исполнилось уже 73 года.

Шаляпин поделился снимком с заметно постаревшим Вячеславом Добрыниным
Шаляпин поделился снимком с Добрыниным/http://globallookpress.com

Певец Прохор Шаляпин в Instagram опубликовал снимок, на котором он находится в обществе известного исполнителя Вячеслава Добрынина. Надо сказать, что за последнее время музыкант серьезно постарел. Впрочем, удивляться этому не стоит. В январе этого года Вячеславу Добрынину исполнилось уже 73 года.

«С маэстро Вячеславом Добрыниным на концерте. Невероятно обаятельный человек», — заявил в подписи к фотографии Прохор Шаляпин.

Напомним, что Вячеслав Добрынин является автором более чем тысячи песен. Он народный артист России. Этого почетного звания он удостоился в далеком 1996 году, когда был на пике популярности. Добрынин становился много раз лауреатом различных музыкальных конкурсов.

Вячеслав Добрынин был дважды женат. С первой супругой Ириной он прожил в браке 15 лет. Затем женщина эмигрировала в США. В первом браке у Добрынина есть дочь. Второй женой звезды стала девушка по имени Ирина. С ней он вместе с 1985 года. Во втором браке детей у Добрынина нет. Сейчас он проживает на своей даче в Рузском районе Московской области.

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Вячеслав ДобрынинИрина ДобрынинаПрохор ШаляпинСША
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Шаляпин поделился снимком с заметно постаревшим Вячеславом Добрыниным
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