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Анна Банщикова «йоганулась» от отдыха на Мальдивах

Актриса показала асаны йоги.

Анна Банщикова «йоганулась» от отдыха на Мальдивах
Анна Банщикова. Фото: @banshikova_anna

44-летняя Анна Банщикова продолжает свой отдых на Мальдивах. Недавно она поделилась снимком без макияжа в желтом купальнике, а на этот раз показала несколько любопытных снимков, на которых актриса демонстрирует асаны йоги.

«Йоганулась. От отдыха на Мальдивах», — прокомментировала пост звезда.

На Анне песочного цвета платье-халат с запахом и широким поясом. На голове у звезды широкополая соломенная шляпа. Подписчики по-хорошему позавидовали Банщиковой, а также пожелали ей хорошего отдыха.

Напомним, в одном из недавних своих интервью Анна призналась, что работа не позволяет ей много времени проводить со своими детьми. В те недолгие моменты, которые могут длиться всего минут 40, она и узнает об успехах и переживаниях сыновей и дочери.

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АктрисаАнна БанщиковаАнна Банщикова последние новостиотдых на Мальдивах
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Анна Банщикова «йоганулась» от отдыха на Мальдивах
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