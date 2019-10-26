Анна Банщикова «йоганулась» от отдыха на Мальдивах

44-летняя Анна Банщикова продолжает свой отдых на Мальдивах. Недавно она поделилась снимком без макияжа в желтом купальнике, а на этот раз показала несколько любопытных снимков, на которых актриса демонстрирует асаны йоги.

«Йоганулась. От отдыха на Мальдивах», — прокомментировала пост звезда.

На Анне песочного цвета платье-халат с запахом и широким поясом. На голове у звезды широкополая соломенная шляпа. Подписчики по-хорошему позавидовали Банщиковой, а также пожелали ей хорошего отдыха.

Напомним, в одном из недавних своих интервью Анна призналась, что работа не позволяет ей много времени проводить со своими детьми. В те недолгие моменты, которые могут длиться всего минут 40, она и узнает об успехах и переживаниях сыновей и дочери.