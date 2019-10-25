НОВОСТИ

Развод на пользу фигуре: в Сети появились фото похудевшей Адель

В этом году певица объявила о расставании с супругом и сразу похорошела.

Развод на пользу фигуре: в Сети появились фото похудевшей Адель
Эта фотография Адель за сутки облетела весь Интернет. Фото: globallookpress.com/

12 сентября известная британская певица Адель подала на развод со своим супругом-бизнесменом. И после этого судьбоносного решения внешность артистки стала меняться. Поклонники 31-летней женщины уже привыкли видеть ее слегка полной (а иногда и не слегка), но сутки назад она засветилась на вечеринке по случаю дня рождения репэра Дрейка, и фото звезды, сделанные там, сейчас активно гуляют по соцсетям и гламурным сайтам.

Публика в шоке: Адель похудела и похорошела! Помогли ли ее занятия пилатесом или певица просто готова к новой любви, но ей явно удалось сбросить несколько килограммов, что видно не только по фигуре, но и по лицу.

Напомним, в 2011 году артистка начала встречаться с предпринимателем Саймоном Конекки, и вскоре после этого у них родился сын Анджело. Пара поженилась только в 2017-ом, причем тайно, в своём особняке в Лос-Анджелесе. Однако, брак был недолгим, уже в апреле текущего года женщина заявила, что расстается с мужем. При этом она сохранила добрые отношения с бизнесменом, чтобы они вместе вырастили своего мальчика.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Аделькрасивая фигурапохудениеразвод Адельрезультат похуденияфигура звезды
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Развод на пользу фигуре: в Сети появились фото похудевшей Адель
Интересно?
Поделись с друзьями: