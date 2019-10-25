Развод на пользу фигуре: в Сети появились фото похудевшей Адель

В этом году певица объявила о расставании с супругом и сразу похорошела.

12 сентября известная британская певица Адель подала на развод со своим супругом-бизнесменом. И после этого судьбоносного решения внешность артистки стала меняться. Поклонники 31-летней женщины уже привыкли видеть ее слегка полной (а иногда и не слегка), но сутки назад она засветилась на вечеринке по случаю дня рождения репэра Дрейка, и фото звезды, сделанные там, сейчас активно гуляют по соцсетям и гламурным сайтам.

Публика в шоке: Адель похудела и похорошела! Помогли ли ее занятия пилатесом или певица просто готова к новой любви, но ей явно удалось сбросить несколько килограммов, что видно не только по фигуре, но и по лицу.

Напомним, в 2011 году артистка начала встречаться с предпринимателем Саймоном Конекки, и вскоре после этого у них родился сын Анджело. Пара поженилась только в 2017-ом, причем тайно, в своём особняке в Лос-Анджелесе. Однако, брак был недолгим, уже в апреле текущего года женщина заявила, что расстается с мужем. При этом она сохранила добрые отношения с бизнесменом, чтобы они вместе вырастили своего мальчика.