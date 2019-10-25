Обнаженка под Киркорова: Неделя моды ознаменовалась откровенным показом

Скандальный дизайнер Виктория Чертина провела показ своей коллекции в Москве с участием обнаженных блогеров.

В Гостином дворе в Москве продолжается главное событие в мире фэшн-индустрии. 25 октября на Неделе моды свою новую коллекцию представила дизайнер Виктория Чертина. Этот показ претендует на звание самого скандального среди остальных.

Чертина совместно с блогером Максимилианом Лапиным подготовила по-настоящему откровенное шоу. Сначала зазвучала песня Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». А затем на сцену вышли модели, одетые в белье для «взрослых игр».

Интересно, что среди моделей, представлявших коллекцию, оказались модные блогеры — Игорь Синяк, Илья Белов, Никита Златоуст, Дарья Затеева, Даня Комков, Карина Аракелян.

А первым на подиум вышел певец Виктор Балан. Зрители знают его по конкурсу «Новая волна — 2019» и «Евровидение-2017».