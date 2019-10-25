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Обнаженка под Киркорова: Неделя моды ознаменовалась откровенным показом

Скандальный дизайнер Виктория Чертина провела показ своей коллекции в Москве с участием обнаженных блогеров.

Обнаженка под Киркорова: Неделя моды ознаменовалась откровенным показом
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

В Гостином дворе в Москве продолжается главное событие в мире фэшн-индустрии. 25 октября на Неделе моды свою новую коллекцию представила дизайнер Виктория Чертина. Этот показ претендует на звание самого скандального среди остальных. 

Чертина совместно с блогером Максимилианом Лапиным подготовила по-настоящему откровенное шоу. Сначала зазвучала песня Филиппа Киркорова «Стеснение пропало». А затем на сцену вышли модели, одетые в белье для «взрослых игр». 

Интересно, что среди моделей, представлявших коллекцию, оказались модные блогеры — Игорь Синяк, Илья Белов,  Никита Златоуст, Дарья Затеева, Даня Комков, Карина Аракелян. 

А первым на подиум вышел певец Виктор Балан. Зрители знают его по конкурсу «Новая волна — 2019» и «Евровидение-2017». 

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Тэги:

Виктор БаланВиктория ЧертинаГостиный двормодамодный показМосковская неделя модыФилипп Киркоров
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Обнаженка под Киркорова: Неделя моды ознаменовалась откровенным показом
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